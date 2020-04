Stasera in tv, su Canale 5 c'è Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo con Johnny Depp

Appuntamento da non perdere stasera in tv su Mediaset. Oggi 16 aprile 2020 su Canale 5 (ore 20.20) infatti c'è il Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo con Johnny Depp e Orlando Bloom. Il film è del 2007 ed è il terzo della saga che ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari al botteghino.

La trama: Beckett è entrato in possesso del cuore di Davy Jones e con l'aiuto di quest'ultimo insegue il suo obiettivo: eliminare definitivamente la pirateria dai mari. Nel frattempo Will, Elizabeth e Barbossa si prodigano per salvare Jack dallo Scrigno di Jones, dove il pirata era confinato in uno stato di non-morte non avendo saldato il suo debito. Dopo essere fuggiti dallo Scrigno, Jack e gli altri riuniscono il Consiglio della Fratellanza Pirata per contrastare Jones e la Compagnia delle Indie Orientali.