Televisione, "Quante storie" su Rai3: sfida per una società migliore dopo il contagio. Anticipazioni

Imparare qualcosa dall'emergenza che stiamo attraversando è la prima sfida che ci lascerà il virus Covid-19.

Ma come e perché potremo essere una società migliore dopo il contagio? Nella puntata di 'Quante Storie' in onda domani, giovedì 16 aprile 2020 alle ore 12.45 su Rai3, rispondono lo scrittore Paolo Giordano e il direttore del 'Corriere della Sera' Luciano Fontana, a partire dal rapporto tra fiducia e diffidenza che sta rimodellando in questi giorni la nostra idea di democrazia fino ad arrivare alle strategie di una politica divisa tra la necessità di tutelare la salute dei cittadini e quella di garantirsi, come e più di sempre, un vasto consenso elettorale.