Stasera in tv, Valeria Marini diventa presidente della Repubblica su Rete 4. Trama e antcipazioni

L'appuntamento televisivo è di quelli da non perdere. Perché il Bagaglino torna sulle reti Mediaset a tre anni di distanza dall'ultima volta, quando propose Magnamose tutto. E lo fa con uno speciale estratto dall'ultimo spettacolo teatrale che ha visto come protagonista assoluta Valeria Marini, la Presidente, in programma a partire dalle ore 23.25 su Rete 4. Andata in scena fino a qualche settimana fa al Salone Margherita, la rappresentazione propone sul palcoscenico oltre alla protagonista Valeria Marini anche Martufello, Manuela Villa, Morgana Giovannetti e Mario Zamma. Ovviamente la regia è firmata da Pierfrancesco Pingitore. Nello spettacolo, ambientato nel 2022, dopo la fine del mandato di Sergio Mattarella, Valeria Marini scende in politica e viene eletta al Quirinale, diventando la prima donna presidente della storia della Repubblica.

