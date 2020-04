Stasera in tv, MovieMag: Luca Argentero e Sarah Felberbaum nell'approfondimento RaiMovie del 15 aprile 2020

Stasera torna MovieMag, il magazine di Rai Movie dedicato all'informazione cinematografica. Nell'appuntamento di mercoledì 15 aprile alle 22.45, Alberto Farina ci proporrà le curiosità e le singolari storie sulle pellicole cinematografiche raccontate nella rubrica See You Next Wednesday.

Al centro della puntata il cinema italiano. Si parte dal film di prima serata di Rai Movie, “Poli opposti” di Max Croci: una commedia romantica che racconta la storia di Stefano e Claudia, che entrano in conflitto sin dal primo incontro e, contro ogni legge della fisica, si innamorano.

Nell’approfondimento: i protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Vinicio Marchioni, invece, si racconta nel faccia a faccia curato da Federico Pontiggia. L’attore romano ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e si lascia andare a una riflessione sul nostro Paese: “ho voluto portare a teatro I soliti ignoti di Monicelli, perché penso sia necessario riflettere sull’Italia che eravamo, da dove siamo partiti, quanta fame e quanta necessità avevamo di crescere. Credo sia utile fare un paragone con l’oggi. Abbiamo perso completamente la grazia e l’autoironia”.

Nel notiziario, realizzato in collaborazione con Anica, primo piano sulla manifestazione europea “Young Audience Award 2020” che in questa edizione sarà online e in contemporanea in oltre 40 paesi europei. Tra i film nominati anche l'italiano “Mio fratello rincorre i dinosauri” tratto dal best seller di Giacomo Mazzariol con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Dall’attualità alla storia. A 30 anni dalla scomparsa di Aldo Fabrizi, avvenuta il 2 aprile del 1990 MovieMag ricorda il grande attore e regista romano, definito dai critici americani "a comic genius”.Chiude la puntata il Cineoroscopo di Simon & The Stars che legge il cielo dei segni zodiacali attraverso il cinema di Rai Movie.