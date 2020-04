Alessandro Borghese, puntata speciale di "4 Ristoranti", in cucina per i The Jackal su Sky Uno

Il conto alla rovescia sta per finire. Domani, 16 aprile 2020 alle 20.45 andrà in onda su Sky Uno una puntata speciale di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Nella trasmissione saranno protagonisti i The Jackal, il collettivo partenopeo di video-maker che metterà alla prova il noto chef e volto televisivo, nel tentativo di andare a minare una delle sue certezze incrollabili: la cacio e pepe. Ciro, Simone, Fru e Fabio saranno ospiti del locale milanese di Alessandro Borghese, AB – Il Lusso della Semplicità.

Lo chef dovrà misurarsi, insieme al suo gruppo di lavoro, per rispondere a particolari richieste. "Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal" è una puntata speciale del programma prodotto da Banijay e verrà trasmesso su Sky Uno, a partire dalle 20.45, ma sarà contemporaneamente disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.