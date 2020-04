Stasera in tv, ecco tutti i film in programma in seconda serata oggi 15 aprile. Titoli, canali e orari

Stasera in tv: anche oggi 15 aprile raffica di film in programmazione in seconda serata sui vari canali televisivi. Vediamo le pellicole annunciate. Su Rai 2 dalle ore 23.35 Vite sospese drammatico con Marco Giallini. Rai 4 alle 23.32 propone Rupture film horror e fantastico diretto da Steven Shainberg. Su 20 Mediaset dalle 23.02 c'è Next (azione fantascienza) mentre Cine 34 dà Amore all'italiana (ore 23.01). Su Rai Movie la bella pellicola La mafia uccide solo d'estate con la regia di Pif (23.20), mentre Paramount Channel programma The door in the floor (22.50). Su Iris alle 22.44 c'è Get on up - La storia di James Brown mentre Italia 2 alle 23.21 propone Ted. Infine Ballare per un sogno su La 5 (23.20), I tuoi, i miei, i nostri su Nove (23.30) e l'Iniziazione su Cielo (23)

