Stasera in tv, tutti i film in programma in prima serata oggi 15 aprile. Canali, titoli e orari

Stasera in tv come al solito non manca la scelta tra film. Anche la programmazione del 15 aprile propone diverse pellicole molto interessanti. In prima serata Italia 1 (ore 21.20) propone Il mondo perduto: Jurassic Park, sequel di Jurassic Park. Su Rai 4, invece, (stessa ora) è in programma Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, thriller prodotto in Svezia. Su Cine34 c'è I magnifici tre, mentre Rai Movie propone la commedia Poli opposti (21.15). Su Iris alle 21 c'è Men of Honor - L'onore degli uomini, mentre Italia 2 manda in onda Lupin - per un dollaro in più. La 5 propone Capodanno a New York (21.10), su Nove c'è Vi presento i nostri (21.35) mentre Cielo presenta 21-12-2012 la profezia dei Maya (21.20).