Un fuorionda divertente, immortalato da Striscia la notizia su Canale 5.Alfonso Signorini e Pupo inginocchiati a cercare perline che non si accorgono di essere in onda durante la finale del Grande Fratello Vip 4 . Sono loro a guadagnarsi la vetta dei Nuovi Mostri, seguiti da un'esternazione in diretta di un cameraman a Mattino 5 e da una particolare concorrente di Ciao Darwin. E poi: Rudy Zerbi che finisce in acqua ad Amici di Maria De Filippi e l'esibizione canora dei Gladiatori a Pechino Express (clicca qui e guarda il servizio di Striscia la notizia con il fuorionda e non soltanto).