Pechino Express 2020, vincono le Collegiali. La classifica finale. Chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni

Pechino Express 2020, a sorpresa vincono le Collegiali. Nicole Rossi e Jennifer Poni raggiungono per prime il traguardo dell'ultima tappa, a Seoul, dell'ottava edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca. Al secondo posto si classificano i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi) e al terzo le Top (Ema Kovac e Dayane Mello).

Nicole e Jennifer sono diventate famose grazie alla loro partecipazione alla terza edizione della trasmissione tv Il Collegio. Le più piccole, le più tenaci. Nicole ha 19 anni e viene da Roma, è la più grintosa e determinata del duo. Appassionata d'arte, veste in modo stravagante e provocatorio. Jennifer ha venti anni ed è bergamasca. Vive con i nonni, ama la musica hip hop ed è molto romantica. Il premio in denaro vinto dalle Collegiali sarà devoluto all'Onu Ovci - La nostra famiglia, organismo di volontariato per la cooperazione internazionale che opera nei nei paesi visitati in questa edizione.