Stasera in tv, Alberto Angela a Meraviglie su Rai 1 racconta la Reggia di Caserta, le Langhe e Assisi

Torna "Meraviglie - La Penisola dei Tesori", il programma condotto da Alberto Angela (clicca qui per l'emozionante video) che ha come tema le bellezze italiane e i suoi 55 siti dichiarati dall'Unesco patrimonio dell'umanità. L'appuntamento è per stasera mercoledì 15 aprile 2020 alle 21,25 su Rai1.

La puntata parte dalla Reggia di Caserta, residenza reale dei Borbone, e i suoi giardini con l'attore Toni Servillo come cicerone d'eccezione. La seconda tappa del viaggio è la regione delle Langhe piemontesi, designate dall’Unesco patrimonio dell’umanità come “esempio eccezionale di integrazione dell’uomo con il suo ambiente naturale”. Tra il Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda, si vedrà lo stretto legame tra questo territorio e le vicende del Risorgimento italiano, con le canzoni di Paolo Conte. Infine tappa ad Assisi, la città umbra legata a San Francesco e a Giotto, due figure che sono all’origine della lingua e dell’arte italiana, con Monica Bellucci a raccontare cosa significa essere umbri. La replica del programma arriva in un momento in cui ci è fisicamente impossibile visitare i tesori del nostro Paese a causa del Coronavirus.