Stasera in tv, Il giustiziere della notte - Death Wish con Bruce Willis oggi martedì 14 aprile 2020

Il film di stasera è uno dei più attesi sul piccolo schermo. Va in onda nella prima serata di martedì 14 aprile su Rai4. E' “Il giustiziere della notte - Death Wish”, in onda alle 21.20.

Si tratta del rifacimento del classico revenge movie anni ’70 con Charles Bronson firmato dal mago dello splatter Eli Roth, in cui un coriaceo medico, interpretato da Bruce Willis cerca giustizia per la sua famiglia. La vita tranquilla di Paul, chirurgo di Chicago, viene stravolta quando tre balordi fanno irruzione all’interno della sua abitazione per una rapina, uccidendo la moglie e violentando la figlia. Rendendosi conto di come le autorità riescano a fare poco contro la delinquenza nella sua città, decide di farsi giustizia da solo. Diventa un vero e proprio giustiziere capace di scovare malviventi durante la notte ed ucciderli a sangue freddo raccogliendo il supporto della popolazione, stanca della criminalità, e diventando un obiettivo della polizia che non può tollerare la giustizia personale.