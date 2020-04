Elettra Lamborghini confessa il suo sogno: vuole un figlio. Ed è pronta anche ad adottare una bimba africana

Che Elettra Lamborghini voglia dei figli non è un mistero. Già in passato la cantante ed ereditiera si è espressa in proposito. E la sua passione per i bambini è nota. Basta guardare come si comporta ogni volta che partecipa a un incontro con i fan: i più piccoli sono sempre i privilegiati per foto, selfie e autografi. Stavolta, però, l'artista si spinge oltre e lo mette nero su bianco. Lo fa rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. "Vorresti dei figli?", chiede uno dei suoi seguaci. La risposta è diretta: "Sì, ma non è così facile". Smile con la lacrima. La seconda domanda. "Quando arriva la bambina africana? So che ne vuoi adottare una". "Sii, ma bisogna essere sposati minimo tre anni e altre mille regole".

Guarda anche Elettra Lamborghini e gli esercizi davanti allo specchio