Le Iene tornano in tv dal 23 aprile, ma quante novità nello show di Italia Uno a partire dalla conduzione

Prima una data, poi un'altra per il ritorno in tv de Le Iene. Adesso la data c'è e le novità pure per il celebre e atteso programma di Italia1.

Il ritorno in tv era inizialmente previsto per il 9 aprile, invece Le Iene torneranno da giovedì 23 aprile 2020 in prima serata. Il programma sarà presentato in una versione completamente nuova, che consentirà di rispettare le norme di sicurezza, ma non saranno presenti per la prima messa in onda i conduttori che abbiamo visto al timone dello show nelle ultime puntate: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La trasmissione è ferma del 7 marzo, poco dopo la scoperta che uno dei collaboratori era risultato positivo al Covid-19.

Lo show, almeno fino a maggio, è previsto per una volta a settimana, per poi riprendere gradualmente con due appuntamenti. Il 23 aprile ad accogliere nuovamente il pubblico non ci saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi che, assicura Parenti, "verranno introdotti prima possibile". La prima puntata, quindi, sarà condotta dal trio dei giornalisti: Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, a cui si alterneranno le donne della trasmissione, ovvero Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei.