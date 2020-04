Stasera tv, film musicale Bohemian Rhapsody oggi martedì 14 aprile 2020 sul genio dei Queen Freddie Mercury

Coronavirus

Come cambia il lavoro, i tassisti di Perugia tra consegne e corse ridotte

"Ci siamo adattati a un lavoro di emergenza. Siamo qui, onoriamo il servizio, a disposizione di persone che hanno bisogno di muoversi e non hanno nessuno. Con le precauzioni: mascherina, guanti, prodotti per la sanificazione e un divisorio per proteggerci il più possibile e proteggere la clientela". E' Marco Fioroni, tassista di Perugia, a spiegare come è cambiato il suo lavoro ai tempi del ...