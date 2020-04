Jovanotti in bici dagli Appennini alle Ande. Dal 24 aprile su RaiPlay pedalate e musica

di Riccardo Regi

Chi è in contatto con lui sul profilo Facebook ha notato che Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, non ce la fa più. Pur immerso nella sua stanza tropicale piena di colori sgargianti e gioiosi, alternando strumenti esotici ed esecuzioni estemporanee live, si vede che è una sorta di “animale” in gabbia che sembra sorride per non piangere. Certo è che resisterà perché è uno di quelli tosti, perché consapevole che per molti è un punto di riferimento e il suo convinto appello di rimanere a casa, vale doppio per l’eco che suscita. Così, supponiamo, sarà consolante anche per lui, e piacevole senza dubbio per noi, vederlo libero, spedito e beato in bicicletta nella traversata in solitaria dagli Appennini alle Ande. Questa pedalata di 4.000 chilometri arriva in esclusiva su RaiPlay. S’intitola “Non voglio cambiare pianeta” ed è una sorta di documentario in sedici puntate online dal 24 aprile sulla piattaforma digitale della Rai. Ovviamente non mancherà la musica, colonna sonora dei vari filmati, ma ci saranno anche narrazioni, panorami e percorsi, sudati, fra discese e salite tra Cile e Argentina, lungo la direttrice Panamericana. Lo spot di lancio promette “Paesaggi mai visti. Pensieri mai fatti. Parole mai dette”. RaiPlay, la piattaforma digitale Rai diretta da Elena Capparelli, è stata peraltro esplicitamente scelta da Lorenzo Jovanotti. Dunque, prepariamoci a vederne e sentirne delle belle.

