Stasera in tv, a Fuori dal Coro oggi martedì 14 aprile 2020 ospiti Galli, Sileri e Meloni. Le anticipazioni

Appuntamento stasera in tv, oggi martedì 14 aprile, in prima serata su Retequattro, con 'Fuori dal Coro'. E' annunciata una puntata interamente dedicata all’approfondimento dell’emergenza Coronavirus in Italia dal punto di vista economico.

Mario Giordano intervista la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che commenteranno i risvolti economici e sociali dell’epidemia, tra le preoccupazioni per il lockdown prolungato e le incognite sulla ripartenza in merito alla cosiddetta 'fase 2' evitando nuovi contagi. Con il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, focus sulla situazione sanitaria con un aggiornamento sull’evoluzione della curva dei contagi che descrive miglioramenti in molte regioni italiane ma è ancora preoccupante in regioni come la Lombardia e il Piemonte.

L'approfondimento verterà inoltre sul piano europeo: gli aiuti proposti dall’Eurogruppo, che esclude l’introduzione dei coronabond e propone il ricorso a un Mes senza condizionalità per le sole spese sanitarie, sono in arrivo? Nel corso della puntata, ampio spazio agli imprenditori. Varati i decreti per gli aiuti alle imprese e ai lavoratori dipendenti, i sussidi previsti non sono ancora stati erogati: quando arriveranno i soldi? Al dibattito partecipano la vicepresidente di Confindustria, Licia Mattioli, l’imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi e il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri.