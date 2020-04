Stasera in tv, Animali fantastici e dove trovarli: il film magico su Canale 5 oggi 14 febbraio 2020

E' una saga molto attesa perché ha un seguito di appassionati che attendono la riproposizione in tv. E il momento è arrivato. Animali fantastici e dove trovarli va infatti in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 14 aprile 2020, a partire dalle ore 21.10.

La regia è di David yates mentre sia soggetto che nasce sceneggiatura sono stati ideati da J. K. Rowling autrice dell’omonimo libro.

Animali fantastici e dove trovarli vede un uomo si trova nella città di Londra nell’anno 1926. Si tratta di uno studioso delle cosiddette creature magiche il quale ha dedicato gran parte della propria vita nel valutare con attenzione le loro potenzialità soprattutto quello che potrebbero comportare per il mondo. Desideroso di approfondire le proprie conoscenze soprattutto per quanto riguarda le creature magiche di cui già è in possesso decide di lasciare l’Inghilterra è di andare a vivere per qualche tempo nella città di New York negli Stati Uniti d’America dove sembrano esserci interessanti spunti per i propri studi.

Un giorno mentre sta ascoltando un comizio messo in atto da una setta che porta avanti una dura battaglia contro la stregoneria e contro tutto quanto sia magico deve fare i conti con il tentativo di fuga del suo animale. Nel tentativo di inseguirlo si ritroverà a scambiare la propria valigia con un babbano di nome Jacob. Suo malgrado questo sarà l’inizio di una incredibile avventura nella quale la sua stessa vita sarà messa a repentaglio in quanto presso le forze dell’ordine si farà la convinzione che lui sia in qualche modo legato al mondo oscuro della magia e che le sue pratiche magiche possono avere avuto un ruolo importante nel tentativo di assassinio di un’importante senatore degli Stati Uniti d’America. Anche lo stesso babbano suo malgrado si ritroverà immischiato nella vicenda in quanto nella sua valigia ritroverà tantissime creature magiche che ovviamente saranno pericolosamente liberate.