Stasera in tv, Il ciclone su Italia 1: film con Leonardo Pieraccioni e Natalia Estrada martedì 14 aprile 2020

Un atteso ritorno in televisione per un film che è diventato un classico e che ha rivelato al grande pubblico Leonardo Pieraccioni.

Su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21.20. Il film è stato realizzato nel 1996. Della sceneggiatura si sono occupati Giovanni Veronesi e Leonardo Pieraccioni, che ha curato anche il soggetto e la regia ed è il protagonista principale della pellicola. Al suo fianco l’attrice e modella colombiana Lorena Forteza. Nel cast sono presenti anche Tosca D’Aquino, Massimo Ceccherini, Paolo Hendel, Sergio Forconi, Alessandro Haber e Natalia Estrada.

La trama. Protagonista il giovane ragioniere Levante, che non ha un buon rapporto con le donne e vive in provincia. Lavora come contabile in diverse aziende del suo paese toscano e interagisce spesso con l’erborista Carlina, da sempre innamorata di lui. Vive insieme a suo padre Osvaldo, al fratello Libero e alla sorella segretamente lesbica Selvaggia. Casualmente, presso il suo casolare arrivano cinque stupende ballerine di flamenco e decide di ospitarle. Nel giro di poco tempo, Levante si innamora della bella Caterina e Selvaggia di Penelope.

Qualche giorno dopo, il gruppo deve ripartire per la Spagna e tutti si ritrovano presso l’hotel Cavour, dove le ragazze alloggiano temporaneamente. Caterina litiga con il suo fidanzato in maniera furiosa e la loro relazione finisce. Levante ne approfitta e la conduce in giro per Firenze, per poi baciarla e stare insieme a lei per una notte intera. Quindi, dopo diverse peripezie, Levante si trasferirà in Spagna dalla sua Caterina, dalla quale avrà un figlio di nome Gino, come il suo amato nonno.