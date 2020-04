"Una vita", anticipazioni e trame delle puntate fino al 17 aprile 2020: quanti colpi di scena

"Una vita", in onda su Canale 5 anche questa settimana fino a venerdì 17 aprile 2020 alle 14.10, è l'attesa telenovela spagnola che propone la rete Mediaset. Veniamo alle anticipazioni degli episodi: sono diversi i colpi di scena.

La polizia riceve una lettera apparentemente scritta da Batan nella quale l’uomo annuncia il suicidio in seguito ad alcuni ricatti ricevuti da Telmo basati sul sacramento della confessione. Lucia dà piena fiducia a Telmo, non ritenendolo responsabile di un’azione così ingiuriosa, ma gli abitanti del quartiere la pensano diversamente, Susana in primis.



Irritato dagli atteggiamenti ossessivi che Celia ha assunto nei riguardi della piccola Milagros, Ramon decide di entrare nella stanza in cui è morta Trini e, dopo aver trovato un cuscino bianco sporco di sangue, inizia a fare delle deduzioni su ciò che è davvero successo il terribile giorno in cui l’ha persa. Felipe, nel frattempo, invita Celia a lasciar perdere Milagros.

Padre Bartolomé convince Telmo, che ha la procura legale, a firmare un documento della fondazione di Lucia; in seguito, lo nasconde in un cassetto di una scrivania dell’ex parroco. Ignari dell’inganno, Telmo e Lucia continuano a fantasticare sull’imminente matrimonio e sul loro futuro insieme. Inigo e Tito parlano di un piano per vincere un combattimento, anche se il pasticciere raccomanda all’amico di tenere all’oscuro sia Leonor, sia Flora di quello che sta per succedere.

Ramon decide di trasferirsi per un po’ a Parigi, ma la cosa manda Celia su tutte le furie. Lucia scopre che Telmo, grazie al documento che ha firmato, ha trasferito tutti i suoi soldi sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente, derubandola. Con la complicità di Inigo, Tito finge un malore durante un combattimento. Lucia decide di lasciare Acacias e di interrompere ogni tipo di rapporto con Telmo, nonostante Ursula la spinga a parlare almeno con l’uomo della situazione venutasi a creare. Samuel e il Priore Espineira esultano per la buona riuscita del loro piano.

Leonor, Inigo, Flora e Tito, dopo aver imbrogliato Andres, salutano Liberto e Rosina e lasciano il quartiere con l’intenzione di rifarsi una vita in Portogallo.