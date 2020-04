Torna Alessandro Borghese 4 Ristoranti. La sesta stagione al via il 23 aprile. Anteprima con The Jackal

Conto alla rovescia per la sesta stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il cooking show riparte giovedì 23 aprile 2020 su Sky Uno in prima serata (ore 21.15) ma ci sarà una simpatica anteprima giovedì 16 con i The Jackal alle ore 20.40 su Sky Uno (canale 108) in cui ci sarà una sfida tra la cacio e pepe tradizionale cavallo di battaglia i Borghese e la caciocavallo e pepe di Ciro dei The Jackal.

Il format di questa nuova stagione non cambia: quattro ristoratori di una stessa zona si sfideranno per stabilire chi è il migliore. Come sempre ogni ristoratore dovrà invitare a cena i colleghi. Questi giudicheranno location, menu, servizio e conto, con dei voti che vanno da 0 a 10. Prima di ogni cena, Alessandro fa un'accuratissima ispezione della cucina dell'ospite. Nel corso della cena lo chef valuta altri parametri come il servizio al tavolo, l'accoglienza, la descrizione del piatto ed ovviamente il vino. Alla fine della trasmissione i voti di Borghese possono confermare o ribaltare l'intera classifica. L'ulteriore bonus di 5 punti a disposizione del conduttore rende la sfida ancora più imprevedibile. Il vincitore di ogni puntata si aggiudica il montepremi a disposizione finalizzato ad investire nella propria attività. Massimo riserbo sulle città toccate in questa nuova stagione, di sicuro due puntate sono state registrate ad Arezzo (tema cena medioevale, ha vinto il ristorante Lancia d'Oro clicca qui) e nella Riviera del Conero (Porto Recanati, Numana e Sirolo)