Diletta Leotta, una Pasqua mozzafiato. Scarta l'uovo e poi si trasforma in pasticcera

Una Pasqua mozzafiato per Diletta Leotta che nella sua casa di Milano scarta l'uovo di cioccolato inviatogli dalla sua mamma. Pantaloncini corti, canottiera scollatissima e super sorriso (clicca qui). Così la presentatrice di Dazn si è fatta immortalare su Instagram, poi ha dovuto sopperire a un inconveniente: il cioccolato si è sciolto e così ha chiesto aiuto ai suoi followers per recuperarlo. Tra le tante idee ricevute, alla fine l'affascinante siciliana si è trasformata in una pasticcera: con una planetaria, come ha immortalato sulle stories del suo profilo Ig, ha creato dei biscotti stile cookies americani mostrandoli poi con grande orgoglio sempre su Instagram.