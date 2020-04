Stasera tutto è possibile, in tv torna Stefano De Martino: ospiti del marito di Belen Rodriguez. Anticipazioni

Stasera tutto è possibile torna oggi, 13 aprile, in tv su Rai 2. La rete sta infatti mandando in onda le repliche della trasmissione condotta da Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez. Lo spettacolo era stato già trasmesso lo scorso autunno, ma l'emergenza Coronavirus lo ha spedito di nuovo sul piccolo schermo. Chi saranno gli ospiti di questa sera? Sul palco Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto. Vedremo chi se la caverà meglio nei vari giochi anche se non ci sarà competizione, ma soltanto prove per intrattenere il pubblico. L'appuntamento è alle ore 21.20.

