Stasera in tv, torna Quarta Repubblica. Porro intervista Renzi, reportage sulle case di riposo del Lazio

Stasera in tv 13 aprile 2020 nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, in onda eccezionalmente dalle ore 20.45 su Retequattro. Al centro della puntata, l'analisi dell'emergenza Coronavirus dopo un weekend di festività pasquali blindate in attesa di capire come e quando ripartire.

Nicola Porro intervisterà sul tema il leader di Italia Viva Matteo Renzi, i presidenti della Regione Veneto Luca Zaia, della Liguria Giovanni Toti, delle Marche Luca Ceriscioli e l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Nel corso della serata anche un reportage nelle case di riposo del Lazio diventate focolaio del virus e un'inchiesta sulla burocrazia che frena i bonus per chi si è ritrovato improvvisamente senza entrate. Tra gli altri ospiti della puntata anche l'imprenditrice Nicoletta Spagnoli.