Michelle Hunziker e i suoi cani. Una foto con i barboncini per fare gli auguri di Buona Pasqua

Ha scelto una foto insieme ai suoi due splendidi cani per augurare Buona Pasqua a fan e follower. Lei è Michelle Hunziker e loro sono due barboncini toy a cui la showgirl e modella è particolarmente legata. Pubblica l'immagine sul suo profilo Instagram e commenta: "Buona Pasqua da me e i miei pelosi (visibilmente provati da questa quarantena). Lilly sembra Angelo Branduardi dopo essersi buttato in acqua! Vi abbraccio virtualmente e ricordatevi...Risorgeremo anche noi!". Gli auguri piacciono ai follower di Michelle che ripagano con 140mila like e una lunga serie di commenti in cui ricambiano il Buona Pasqua e salutano affettuosamente Michelle e la sua famiglia.

