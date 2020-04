Naike Rivelli nuda attacca i reality: "Gli italiani non sono scemi". E su Pechino Express: "Tutto costruito"

Naike Rivelli si scaglia contro i reality. Pechino Express in primis, ma anche Grande Fratello Vip, Temptation Island e tutti gli altri. Lo fa con un video ironico, ma senza tanti giri di parole, girato nella sua casa: lei è praticamente nuda a parte occhiali da sole scarpe e mutandine, dentro l'armadio. Facendo il verso a Gigi Proietti in uno dei suoi cavalli di battaglia "non me rompe er ca", punta il dito contro tutti i reality perché, conclude, "gli italiani non sono scemi". Nel post su Instagram aggiunge che oggi "è tutto più finto che mai".

Naike (clicca qui, in versione Befana), figlia di Ornella Muti, nel 2015 aveva partecipato proprio a Pechino Express in coppia con il fratello più piccolo Andrea Facchinetti. Un'avventura durata poco e segnata dal ritiro, ufficialmente a causa di un malore. Nei giorni scorsi è tornato sul reality che tra l'altro nelle prossime ore pronuncerà la coppia vincitrice del 2020 con la finale di Seoul. "Non esiste reality più costruito e calcolato", ha scritto Naike Rivelli nei giorni scorsi riferendosi al reality condotto da Costantino della Gherardesca.