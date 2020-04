Domenica In, Mara Venier gaffe su Iginio Massari: "Mi ci porti da questo Gino?". La reazione di Renga Video

A Domenica In, nel pomeriggio di Pasqua, questo di domenica 12 aprile 2020, arriva la gaffe davvero divertente di Mara Venier in diretta tv.

Non solo lacrime per il messaggio video del nipotino (leggi qui), la conduttrice mentre era in collegamento con Francesco Renga da Brescia gliha chiesto di chi fossero dei dolci che mesi fa le aveva portato in trasmissione, con l'intento di fare pubblicità a una piccola pasticceria messa in difficoltà dalla crisi economica attuale legata dall'emergenza Coronavirus. "Erano di Iginio Massari" ha risposto Renga. Mara Venier, però, non ha riconosciuto in quel nome quello del noto pasticcere e, equivocando, ha chiesto maggiori precisazioni: “Gino Massari si chiama? Ma è aperta la pasticceria di Gino?”, qualcuno le ha fatto notare di aver sbagliato il nome del celebre pasticcere, ma lei è andata avanti: “Luigino? Iginio!”.

Tornata dalla pubblicità, poi, avendo ricevuto ragguagli dagli autori, la Venier ha aggiunto, ridendo: "Ma m'hanno detto che sto Iginio è famosissimo, è il numero 1 della pasticceria italiana, ha fatto pure Masterchef….ma me lo vuoi dì?".