Stasera in tv, Emoji Accendi le emozioni su Rai 3  domenica 12 aprile: innovativo film di animazione

Un film di animazione, atteso e innovativo, arriva sul piccolo schermo nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020. Emoji Accendi le emozioni va in onda su Rai 3 per la prima serata del giorno di Pasqua dalle ore 21:20.

Tutto si snoda in una realtà virtuale ossia quella di un software importante di uno smartphone che viene utilizzato quotidianamente da un ragazzo di nome Alex. All’interno del software presente in questo smartphone, c’è una cittadina che si chiama Messaggiopoli nella quale vive un Emoji di nome Gene. Lui è un giovane Emoji e nonostante i propri genitori hanno sempre permesso di fare qualsiasi cosa, in questo momento sono del tutto contrari nel permettergli di iniziare a lavorare per guadagnarsi da vivere anche perché è un Emoji abbastanza strano in quanto riesce a cambiare continuamente espressione a differenza degli altri che evidentemente possono ricreare una situazione di tristezza, felicità, meraviglia o magari di amore.

Dietro le grandi insistenze da parte del ragazzo, i genitori si vedono costretti nel lasciargli provare questa esperienza ed in particolar modo inizierà a lavorare per l’azienda più grande della città il cui direttore si chiama smile. In pratica, l’emoji è chiamato, ogni volta che Alex proverà ad inviare un messaggio con un’emozione, a ricreare quell’emozione attraverso l’emoji giusto. Un giorno Alex dovrà inviare un messaggio di una ragazza di cui si è innamorato, ma quando Gene deve effettuare l’emoji dell’amore commette un nuovo errore manifestando una faccia del tutto differente dall’espressione ricercata.

Questo sarà un problema che crea una serie di discussioni all’interno dell’azienda ed in particolar modo con Smile che lo ritiene un Emoji difettoso per la sua capacità di cambiare faccia. A questo punto, avrà inizio una meravigliosa e divertente avventura che vedrà il giovane Emoji provare a fuggire dall’interno di questa azienda dove ormai si sente escluso e soprattutto non apprezzato facendo leva sull’aiuto di alcuni amici che nel frattempo ha saputo conquistare con la sua simpatia e con i modi di fare molto amichevoli.