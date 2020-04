Domenica In, Mara Venier lacrime in diretta tv al videomessaggio del nipotino nel filmato di Pasqua Video

Mara Venier scoppia il lacrime a Domenica In di oggi, domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua. La conduttrice piange dopo aver visto il piccolo Claudietto, soprannominato ‘Iaio‘, in un filmato della Pasqua dei bambini ("Ciao nonna", "buona Pasqua zia Mara"). Il nipotino è figlio di Paolo Capponi, il figlio di Mara Venier. A causa delle disposizioni per il Coronavirus, come per tutti i nonni d'Italia, non le è possibile vederlo e così arriva questo video a distanza. Mara si commuove, piange in diretta tv ed è un po' il simbolo dei nonni lontani dai nipoti in questo delicatissimo periodo che stiamo vivendo.

ZIA MARA CHE SI COMMUOVE AL VIDEOMESSAGGIO DEL NIPOTE❤️ #domenicain pic.twitter.com/Vu3uXD3bzC — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 12, 2020