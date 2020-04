Stasera in tv, programmi di domenica 12 aprile 2020 giorno di Pasqua: da Jesus a Star Wars, cosa vedere

Programmi e film in televisione nella prima serata di Pasqua, quella di oggi domenica 12 aprile 2020. Tra i film segnaliamo la storia di Gesù "Jesus" su Rai Uno e il film storico "Il papa buono – Giovanni Ventitreesimo" su Canale 5.

Tra i programmi "Che tempo che fa" su Rai Due e "Star Wars – Il risveglio della Forza" su Italia Uno. Eccoci a una miniguida su cosa vedere.

Rai Uno 21:25 – Jesus (Film storico)

Rai Due 21:05 – Che tempo che fa (Programma d'approfondimento)

Rai Tre 21:00 – Emoji – Accendi le emozioni (Film d'animazione)

Rai Movie 21:10 – Quando parla il cuore (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Banana Joe (Film d'avventura)

Canale 5 21:20 – Il papa buono – Giovanni Ventitreesimo (Film storico)

Mandato in onda come miniserie, in due puntate, il film racconta la storia di Giovanni XIII, il papa buono, nato come Angelo Roncalli. La vita del pontefice è ripercorsa dall'inzio alla fine, dalla sua infazia fino alla morte.

Italia Uno 21:20 – Star Wars – Il risveglio della Forza (Film fantastico)

Arriva sul piccolo schermo il settimo episodio della famosa saga stellare. Ambientato circa trent'anni dopo, gli jedi sono tornati, per cercare Luke Skywalker e continuare la loro lotta contro i cattivi che combattono a favore del Lato Oscuro della Forza.

La5 21:10 -Ricetta d'amore (Film commedia)

La7 21:30 – War Horse (Film drammatico)

TV8 21:30 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio (Serie tv)

Sky Cinema Uno 21:15 – Il giorno più bello del mondo (Film commedia)