Stasera in tv, speciale di Non è l'Arena oggi domenica 12 aprile su La7: ospiti e anticipazioni

MUSICA

Beatles, manoscritto della canzone Hey Jude venduto all'asta: 910.000 dollari

Il manoscritto della famosa canzone Hey Jude è stato venduto a 910.000 dollari in un'asta organizzata in occasione dei 50 anni della separazione dei Beatles. Il foglio scritto da Paul McCartney è stato battuto per un valore cinque volte superiore all'importo stimato. La canzone fu composta da McCartney nel 1968 per il figlio di John Lennon, Julian, dopo la separazione dei suoi genitori. Era ...