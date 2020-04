Oggi in tv, Domenica 12 aprile 2020 su Rai2 pomeriggio maratona con i film di "Una notte al museo"

Pomeriggio di Pasqua con tutti gli italiani in casa per rispettare i divieti imposti contro il Coronavirus. Un pomeriggio per i piccoli ma anche per i grandi quello che Rai2 propone, all’insegna della magia, della storia e delle risate. Oggi domenica 12 aprile su Rai2 arriva la maratona di “Una notte al museo”. A partire dalle 14.00 andranno in onda tutti e tre i capitoli della saga con protagonisti Ben Stiller e l’indimenticabile Robin Williams: “Una notte al museo”, “Una notte al museo 2 – la fuga” e “Una notte al museo – il segreto del faraone”.

Tra le presenze fisse del cast anche Owen Wilson, Rami Malek e Ricky Gervais. Nel primo film, conosciamo Larry Daley (Ben Stiller): un padre divorziato, che per non perdere la custodia del figlio Nick, accetta di diventare guardiano notturno al Museo di Storia Naturale. Un incarico all’apparenza tranquillo, se non fosse per il fatto che la notte i dinosauri e i personaggi che popolano il museo prendono magicamente vita grazie ad un’antica Tavola del faraone Ahkmenrah che ha anche il potere di allungare la vita delle persone.

Nel secondo capitolo “Una notte al museo – la fuga”, Larry Daley è diventato un imprenditore di successo ma insoddisfatto della propria situazione. Una sera riceve una telefonata da Jededia che gli chiede aiuto. Tutti i personaggi sono stati trasferiti alla fondazione dello Smithsonian per essere archiviati e la tavola egizia che li anima è finita per errore con loro, insieme al temibile faraone Kahmunrah che li tiene prigionieri.

In “Una notte al museo – il segreto del faraone” il potere magico della tavola di Ahkmenrah comincia a morire, Larry deve intervenire per salvare la magia ed i suoi amici prima che sia troppo tardi. E per fare ciò va a Londra, al British Museum.