Stasera in tv, Francesco d'Assisi film di Liliana Cavani sulla Rai domenica 12 aprile 2020 giorno di Pasqua

Nel giorno di Pasqua, in prima serata televisiva stasera domenica 12 aprile 2020, c'è il film su Francesco d'Assisi. Racconta il percorso umano e spirituale di Francesco che per poter vivere in maniera radicale il Vangelo si fece "povero tra i poveri" in una società che li disprezzava, così come lo ricordano Chiara e altri cinque suoi seguaci, a pochi anni dalla sua morte, avvenuta il 4 ottobre del 1226.

Il film “Francesco”, di Liliana Cavani, con Mickey Rourke, Helena Bonham Carter, Paolo Bonacelli, Fabio Bussotti, Mario Adorf, va in onda alle ore 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. "David di Donatello" a Danilo Donati per i Costumi e Nastro d’argento a Fabio Bussotti come migliore attore non protagonista.