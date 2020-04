Televisione, "Non è la Rai" da lunedì 13 aprile su Mediaset Extra: rivediamo Ambra, Antonella Elia e le altre

Quelle ragazze hanno fatto la storia della tv. Torna Non è la Rai, il programma cult degli anni ’90 di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Le repliche delle puntate più belle della trasmissione andata in onda dal 1991 al 1995 andranno in onda tutti i lunedì a partire dal 13 aprile su Mediaset Extra. Le puntate di Non è la Rai cominceranno dalle ore 21 e termineranno alle 2 di notte.

Per approfondire leggi anche: Ambra racconta la relazione con Max Allegri

Non è la Rai lanciò, tra le altre, Ambra Angiolini, Alessia Merz, Yvonne Sciò, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Claudia Gerini, Pamela Petrarolo, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini, e Laura Freddi. La prima puntata andò in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino a Roma. La conduzione inizialmente affidata a Enrica Bonaccorti, passò a Paolo Bonolis e, a partire dalla seconda stagione, alle ragazze stesse del programma che finirono per “autogestirsi” con a capo la talentuosa Ambra.