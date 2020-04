Colpo Grosso di Umberto Smaila di nuovo in televisione. Ecco quando e dove

Un must degli anni Ottanta è tornato a farci compagnia in televisione. Impossibile dimenticare il mitico gingle “Cin cin cin cin, ricoprimi di baci/ cin cin cin, assaggia e poi mi dici”: Colpo Grosso è tornato. Mediaset Extra infatti durante questo periodo di quarantena causa emergenza Coronavirus, sta riproponendo le repliche della trasmissione condotta da Umberto Smaila che furoreggiava dal 1987 al 1992 su Italia Uno. Reggiseni esplosivi, spogliarelli, seni procaci: Colpo Grosso era un game show con una decina di ragazze, le ragazze cin cin, due concorrenti che dovevano accumulare punti per far spogliare le ragazze e centrare il "colpo grosso". Adesso è tornato nelle notti al tempo del Coronavirus, dalle 2 alle 6 del mattino.