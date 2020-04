Il paradiso delle Signore, episodi 13-17 aprile: le anticipazioni. Marta continua a mentire, cosa fa Angela

E' uno degli appuntamenti televisivi più seguiti. Parliamo della soap Il paradiso delle signore, con gli attesi episodi della prossima settimana da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile. L'appuntamento è alle ore 15:40 su Rai1.

Alcune anticipazioni su quello che succederà. Marta continuerà a mentire a Vittorio e ad assumere il farmaco per la fertilità. Riccardo, intanto, è alle prese con Ludovica che sostiene di essere incinta. Angela deciderà di rinunciare a Riccardo. Vediamo nel dettaglio.

Lunedì 13 aprile

Senza dire nulla a Vittorio, Marta continua a prendere la fiala per la fertilità. Le Veneri conoscono Franco, il marito di Paola. Quest'ultima, proprio durante la visita dell'uomo al Paradiso delle Signore, riceve la telefonata del suo ex fidanzato. Agnese torna a lavorare con Gabriella e insieme pensano a una nuova linea di bikini.

Martedì 14 aprile

Riccardo fa sapere al padre che Ludovica ha rifiutato la sua proposta di riconoscerne il figlio. Cosimo non crede che la ragazza sia davvero incinta. Tuttavia, lei gli mostra le analisi. Gabriella propone a Vittorio tre modelli di bikini con tema spaziale. Conti ne deve scegliere uno da fare indossare a una modella per il servizio fotografico.

Mercoledì 15 aprile

Ludovica decide di interrompere la gravidanza. Per Riccardo è solo un ricatto. Così, profondamente scosso, si confida con il padre. Il marito di Paola è estremamente geloso. Salvatore prova a parlargli. Consiglia a Franco di non commettere gli errori che lui per primo ha fatto con Gabriella, perché potrebbe perderla.

Giovedì 16 aprile

Armando vorrebbe avere la casa libera e chiede questo favore a Marcello. Angela è turbata dalla proposta di Riccardo e chiede un consiglio a Don Saverio. Marta, intanto, continua a mentire a Vittorio. Non vuole saperne di rivelargli che sta assumendo un farmaco per la fertilità.

Venerdì 17 aprile

Angela lascia Riccardo. Grazie alla chiacchierata che Salvatore ha fatto con Franco, Paola ha fatto pace con il marito. Vittorio mostra alle Veneri la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore. Lo spot recita: "Paradiso delle Signore: il futuro è alle porte".