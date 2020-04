Stasera in tv, The Young Victoria oggi sabato 11 aprile su Rai3: le anticipazioni del film sulla regina

Stasera in tv The Young Victoria. Va in onda oggi, sabato 11 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 21.45. Il ruolo di protagonista è stato attribuito ad Emily Blunt.

La trama Siamo nel 1837 col re d’Inghilterra Guglielmo IV che ha una sola erede al trono, la principessa diciassettenne Victoria. Sempre più uomini le ronzano intorno per puro interesse e sua madre, la Duchessa di Kent, vuole diventare reggente al posto suo. Al tempo stesso, il re del Belgio vuole combinare il matrimonio di Victoria con il nipote Albert di Sassonia per stringere alleanza con il Regno Unito. Victoria non accetta le nozze e non vuole essere più manipolata, ma a poco a poco inizia a stringere amicizia con lo stesso Albert perché condividono le stesse opinioni. All’età di 18 anni, Victoria diventa regina del Regno Unito dopo la morte del papà. Il suo unico consigliere nominato è Lord Melbourne. Quindi, Victoria e Albert diventano sempre più vicini e la sovrana deve vedersela con una crisi molto grave, culminante con proteste e insulti da parte dei sudditi. I due si innamorano e si sposano e Albert dimostra a Victoria di amarla più della sua stessa ambizione.