La Casa di carta è la serie più vista al mondo. Un libro sul professore anticipa la quinta stagione su Nefltix

E' la Casa di carta la serie televisiva più vista al mondo. Lo dice un'indagine condotta da Parrot Analytics, azienda specializzata nell'analisi della performance dei contenuti televisivi e multimediali di tutto il mondo. Secondo Parrot Analytics, la Casa di carta è stata 31.75 volte più richiesta di qualsiasi altra serie di successo come Il trono di spade che sino a questo momento aveva detenuto il primato. In attesa della quinta stagione, già annunciata e nella quale -stando alle anticipazioni - non mancheranno i colpi di scena, il 14 maggio sarà in libreria L'enigma del professore di Magazzini Salani, primo libro ufficiale tratto dalla serie tv in onda su Netflix. Il libro racconta il passato del professore.