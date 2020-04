Programmi tv, Il Signore degli anelli su Canale 5 dal 20 aprile 2020. Tornano i tre film in televisione

Un'altra saga, molto popolare, arriva in televisione. E sarà visibile su Mediaset. E' quella de "Il Signore degli Anelli", in onda in prima serata su Canale 5, da lunedì 20 aprile.

Si tratta della trilogia tratta dal "triplo romanzo" di J. R. R. Tolkien, caposaldo per eccellenza della letteratura fantasy, ed è diretta dal regista Peter Jackson. Si compone di tre film: "La Compagnia dell’Anello", "Le due torri" e "Il ritorno del re", usciti nelle sale dal 2001 al 2003, nel complesso premiati con 17 Oscar su 30 candidature.

Ambientati nel mondo immaginario della Terra di Mezzo, raccontano il percorso dell'hobbit Frodo e dei suoi amici, in missione per distruggere il prezioso e potente Anello affinché non cada in mano al malvagio Sauron. Umani, elfi, orchi e stregoni si affrontano in una guerra che rappresenta l'eterna lotta tra Bene e Male. Il super cast vede riuniti Elijah Wood (Frodo), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Astin (Sam), Ian McKellen (Gandalf),Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen), Christopher Lee (Saruman), Andy Serkis (Gollum), Billy Boyd (Pipino), Dominic Monaghan (Merry), Cate Blanchett (Galadriel), Sean Bean (Boromir), Hugo Weaving (Elrond), Miranda Otto (Éowyn). La saga è proseguita con un'altra trilogia spin off, tratta dal romanzo di Tolkien "Lo Hobbit": "Un viaggio inaspettato, "La desolazione di Smaug" e "La battaglia delle cinque armate ".