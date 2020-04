Che tempo che fa, Fabio Fazio ospita due premi Nobel nella puntata di domenica 12 aprile 2020

Va in onda regolarmente, la sera di Pasqua 2020, il programma tv di Fabio Fazio. Ospiti a “Che tempo che fa“ di domenica 12 aprile alle 21.00 su Rai2 sono i Nobel per l’Economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee, premiati lo scorso 10 dicembre a Stoccolma per il loro approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale.

I due economisti, coppia nella vita ed entrambi professori presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), hanno condiviso il riconoscimento con Michael Kremer “per aver introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale” tra cui “suddividere il problema in questioni più piccole e quindi più gestibili”, come sottolineato nelle motivazioni del premio.

Esther Duflo è stata la seconda donna a vincere il riconoscimento in questa categoria e la più giovane di sempre a vincere il Nobel. Nel 2003 Duflo e Banerjee hanno co-fondato, insieme a Sendhil Mullainathan, il centro di ricerca Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) presso il Mit. Da allora il laboratorio ha condotto oltre 200 esperimenti di sviluppo empirico e addestrato i professionisti dello sviluppo a condurre studi randomizzati e controllati. Le attività di questo centro di ricerca sono diffuse nel mondo e hanno permesso la creazione di una rete che oggi collega quattro continenti: Africa, America Latina, Europa e Asia.