Elettra Lamborghini: "Mangio come una vacca da monta, meglio una vecchia foto dove mi vedo sexy e porkah"

"Sto mangiando come una vacca". Non fa troppi giri di parole la cantante Elettra Lamborghini postando una foto sui sua profili social. L'ereditiera, infatti, fa cadere la scelta su una immagine che non è recente. E sul post spiega perché senza peli sulla lingua: "Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social - scrive - ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah. con amore, state a casa". Come sempre avviene per le immagini di Elettra i commenti si sprecano e si dividono: i fan le fanno complimenti affettuosi, ma non manca nemmeno chi approfitta per pesanti (e spesso immotivate) critiche.

