Coronavirus, Vasco Rossi non ha dubbi: chi salverà il mondo? La musica. Il lavoro dei ricercatori di Boston

Chi salverà il mondo? Vasco Rossi non ha alcun dubbio. Sarà la musica a farlo. Il rocker lo urla ancora una volta dai suoi profili social, pubblicando uno spezzone del suo brano Un mondo migliore e lo fa dopo aver condiviso la notizia che nella lotta al Coronavirus i ricercatori di Boston hanno convertito in una partitura musicale la proteina spike e la sua trasmissione alle cellule umane. Obiettivo: trovare punti deboli per neutralizzare il Covid 19. Potrebbe essere proprio la musica ad aiutare a individuare il tallone d'achille del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo e causando migliaia di morti ovunque. Il Comandante non perde l'occasione: la musica salverà il mondo.

Guarda anche Vasco Rossi e la solitudine: "E' una necessità"