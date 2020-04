Stasera in tv, programmi e film di venerdì 10 aprile: c'è Twilight su Italia Uno, la Via Crucis su Rai Uno

Oggi, Venerdì Santo, programmazione importante in tv. Stasera, venerdì 10 aprile 2020, su Rai Uno è previsto il rito della Via Crucis celebrato da papa Francesco e su Italia Uno ecco un film annunciato e atteso: Twilight, la storia del vampiro Edward Cullen e della giovane Bella Swan.

Tra i film ecco "90 minuti in Paradiso" su Rai Due e il film divertente, ma al tempo stesso commovente "Quasi amici" su Canale 5, ma sono soltanto alcuni perché i palinsesti per gli italiani a casa per l'emergenza Coronavirus, sono molto ricchi.

Una guida.

Rai Uno 20:50 – Rito della Via Crucis presidiato da Papa Francesco (Celebrazione)

Rai Due 21:05 – 90 minuti in Paradiso (Film drammatico)

Rai Tre 21:00 -L'albero degli zoccoli (Film documentario)

Il film di Ermanno Olmi, vincitore di diversi premi, riprende lo scorrere della vita degli uomini e delle donne che abitano le campagne del bergamasco. Tutti gli attori sono contadini e gente di campagna senza alcuna esperienza nella recitazione.

Rai Movie 21:10 – C'est la vie – Prendila come viene (Film commedia)

Rete 4 21:27 – Il Re dei Re (Film storico)

Canale 5 21:20 – Quasi amici (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – Twilight (Film fantastico)

La5 21:10 – Piccole donne (Serie tv)

La7 21:15 – Propaganda Live (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Italia's Got Talent – Best of 2 (Programma d'intrattenimento)

Sky Cinema Uno 21:15 – Hercules – Il Guerriero (Film d'avventura)