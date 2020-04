Stasera in tv, Propaganda Live su La7. Diretta ore 21.15: anticipazioni e ospiti. Ezio Bosso e Gino Strada

Questa sera su La7 torna Propaganda Live. Diego Bianchi detto Zoro condurrà la puntata in diretta a partire dalle ore 21.15. Anche oggi numerosi ospiti. Il fumettista Zerocalcare tornerà per parlare di attualità e proporrà un suo inedito cartoon dalla quarantena. Interverranno inoltre il fondatore di Emergency Gino Strada, e il direttore di orchestra Ezio Bosso con i quali verrà affrontata la situazione attuale ascoltando il loro punto di vista e le loro emozioni. Il reportage di Bianchi, anche questa settimana in modalità tolleranza Zoro, affronterà il tema delle settimane complicate che tutti stiamo vivendo a causa del Coronavirus, con un pensiero speciale all’anniversario del terremoto de L'Aquila e sentiremo alcune testimonianze di italiani bloccati in altri Stati per via del lockdown globale. Ospite d’eccezione il cantante brasiliano Gilberto Gil, che si esibirà nella sua bellissima interpretazione di Volare e racconterà alcune sue riflessioni. Nel corso della puntata, inoltre, torna anche Valerio Mastandrea con la sua divertente instant sit com, mentre non mancheranno i nuovo video di Fabio Celenza con inedite parodie, e Andrea Pennacchi con un nuovo monologo sulla tanto attesa fase due “Day After”. Saranno presenti come sempre gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana. E’ possibile seguire, rivedere e commentare Propaganda Live su http://www.la7.it/propagandalive, facebook.com/welikeduel e Twitter @welikeduel.