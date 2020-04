Alessia Marcuzzi, complimenti a Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip: "Ha un grande cuore"

Alessia Marcuzzi si complimenta con Paola Di Benedetto vincitrice dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip e lei ringrazia. "Ha vinto Paola e sono comunque contenta - scrive Alessia - E' una ragazza dolce e con un grande cuore. Ho letto che ha dato il montepremi in beneficienza... brava, non era scontato. E bravo Alfonso, ci hai tenuto compagnia ogni settimana, con garbo e umanità". Paola Di Benedetto replica: "Grazie Ale, di cuore". Ma anche il Grande Fratello ringrazia: "Grazie per aver seguito con noi questa edizione magica di #GFVIP: torneremo presto a stringerci, ad abbracciarci, a tenerci per mano. Alla prossima edizione #andràtuttobene".

