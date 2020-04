Grande Fratello Vip 4, Salvo Veneziano contro Paola Di Benedetto. Perché (secondo lui) ha vinto

Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip 4 uscito per squalifica, ha commentato la vittoria di Paola Di Benedetto nel reality di Canale 5 che si è appena concluso. Uno sfogo il suo, fatto sui social e molto chiaro sul perché, a suo parere, a vincere è stata lei.

Sentiamo ciò che ha scritto: "Era normale che vincesse lei 1,7 milioni di followers lui si è portato tutte le sue fan per votarla.... (Il suo ragazzo)

Per come la vedo io ,quando c e un reality bisogna votare alla vecchia maniera ... Li si capisce realmente il vincitore.... ( No votazioni su i social. .. ) una persona non può vincere un reality perché ha più followers .. inconcepibile..."