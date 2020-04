Stasera in tv, Piazzapulita sul Coronavirus: "Fate presto". Corrado Formigli su La7. Le anticipazioni

"Conte dice che stiamo tutti sulla stessa barca, ma non stiamo tutti sulla stessa barca". Si intitola Fate Presto la nuova puntata di Piazzapulita in onda questa sera, 9 aprile, alle ore 21.15 su La7 e presentata come al solito da Corrado Formigli. Il promo, pubblicato anche sui social, inizia con la frase di una donna che non lascia spazio a dubbi: "Noi gente povera ci aiutiamo tra di noi". A cui seguono le parole di un uomo sul premier Giuseppe Conte. Come al solito importanti ospiti in studio per trattare il tema Coronavirus sotto diversi aspetti, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche in relazione alla situazione economica del Paese, ai rapporti con l'Europa, alle scelte del Governo.

