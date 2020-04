Paola Di Benedetto, ecco chi è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4: lavoro, tv e amore

Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi è Paola? Modella, showgirl e influencer, seguita su Instagram da oltre un milione e 400mila follower. Dopo la partecipazione a numerosi concorsi di bellezza e qualche titolo vinto (Model Girl e Miss Antenna 3), viene notata dalle emittenti tv locali e lavora come valletta e conduttrice. Nel 2016 si classifica terza a Miss Italia, ma è soprattutto il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 - La Resurrezione, a regalarle fama nazionale. Dopo un'esperienza a Colorado, nel 2018 è all'Isola di famosi dove vive un flirt con Francesco Monte. L'anno successivo è una delle opinioniste di Mai dire talk della Gialappa's Band. Nata a Vicenza l'8 gennaio del 1995, è legata sentimentalmente al cantante Federico Rossi, il Fede del duo Benji & Fede. La coppia ha vissuto una crisi nell'estate 2019 per un presunto tradimento di lui, ma poi è tornato il sereno. Qui la pagina Instagram di Paola Di Benedetto.