Televisione, Animali fantastici e dove trovarli: la saga va in onda su Canale 5: le anticipazioni

Sull'onda del successo di Harry Potter che anche ieri ha sbancato negli ascolti su Italia 1, propone per la prossima settimana la saga "prequel" del mondo letterario di J.K. Rowling, "Animali Fantastici e dove trovarli".

Il primo film che verrà trasmesso è legato alle avventure del professore Newt Scamander (Eddie Redmayne) in giro per il mondo in cerca di creature magiche.



Il film "Animali Fantastici e dove trovarli" andrà in onda lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5. Siamo nel 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York per cercare nuove creature magiche quando il MACUSA, il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America si ritrova a fronteggiare una oscura minaccia. Nel cast, con Eddie Redmayne nel ruolo del protagonista, anche Ezra Miller, Colin Farrell, Dan Fogler, Katherine Waterston e Johnny Depp.

Tutte le avventure della nuova saga degli "Animali Fantastici" si basano sul libro in uso a Hogwarts “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, scritto appunto da Newt Scamander. Gli avvenimenti si ambientano 70 anni prima i fatti della saga di Harry Potter. Eddie Redmayne è sempre stato il favorito per il ruolo di Newt Scamander. La regia e la produzione lo hanno preferito a Matt Smith e Nicholas Hoult. Per quanto il film sia ambientato negli Stati Uniti e in particolare nella New York degli anni ‘2o, tutto è stato girato tra Londra e Liverpool.