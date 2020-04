Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez rivela: "Tifo Ciavarro, ma temo che non vincerà". E fa un nome per stasera

Licia Nunez è, quella che si chiama, ex gieffina. Dell'ultima ora, perché è stata fra le ultime a venire eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip 4 che stasera, mercoledì 8 aprile, ha in programma la finale in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. Licia è uscita a un passo della finale.

In una intervista rilasciata a fanpage.it, Licia ha rivelato anche secondo lei potrebbe vincere la finale del reality Mediaset. "Vorrei che vincesse Paolo Ciavarro. Ahimè credo che vincerà Antonella Elia", afferma rispondendo all'ultima domanda che le viene posta su chi sarà il vincitore di questa edizione. Tra qualche ora sapremo chi avrà vinto questo reality.

Stella Spada