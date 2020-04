Grande Fratello Vip 4, il bacio sulle labbra tra Aristide e Antonella Elia a poche ore dalla finale Video

Aristide Malnati e Antonella Elia si baciano nella Casa del Grande Fratello Vip 4 a poche ore dalla finale, in onda stasera mercoledì 8 aprile 2020 su Canale 5.

In una giornata di scherzi, in questo caso con la schiuma da barba, mentre la teneva tra le sue braccia per sporcarla, Malnati l'ha baciata sulle labbra. La scena non è passata inosservata. I gieffini presenti in giardino hanno chiesto a gran voce un altro bacio. Aristide lo ha rifatto e poi l'ha stretta di nuovo a sé. C'è chi urla "2-0" fra i coinquilini che applaudono, riferendosi ai due baci di Aristide ad Antonella.